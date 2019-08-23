Маляры и водители имеют меньше шансов родить здорового ребенка

Специалисты НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова перечислили самые опасные профессии для репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Выяснилось, на возможность родить крайне негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов — например, маляр, чистильщик и литейщик, а также сферы деятельности, в той или иной степени связанные с воздействием вибрации — например, водитель, клепальщик и шлифовальщик.

На репродуктивное здоровье представительниц прекрасного пола пагубно влияет работа в лабораториях, водоочистных сооружениях, животноводстве и пищевой промышленности.

Также женщинам не рекомендуется работа, связанная с поднятием тяжестей или, к примеру, экстремальным микроклиматом — слишком жарким или же излишне холодным.

В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова отметили, что представители вышеперечисленных профессий имеют высокие риски родить ребенка с генетическими сбоями в организме или же нарушениями в формировании внутренних органов.

Также возможны случаи мертворождения и выкидышей.