Специалисты НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова перечислили самые опасные профессии для репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
Выяснилось, на возможность родить крайне негативно влияют сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов — например, маляр, чистильщик и литейщик, а также сферы деятельности, в той или иной степени связанные с воздействием вибрации — например, водитель, клепальщик и шлифовальщик.
На репродуктивное здоровье представительниц прекрасного пола пагубно влияет работа в лабораториях, водоочистных сооружениях, животноводстве и пищевой промышленности.
Также женщинам не рекомендуется работа, связанная с поднятием тяжестей или, к примеру, экстремальным микроклиматом — слишком жарким или же излишне холодным.
В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова отметили, что представители вышеперечисленных профессий имеют высокие риски родить ребенка с генетическими сбоями в организме или же нарушениями в формировании внутренних органов.
Также возможны случаи мертворождения и выкидышей.
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