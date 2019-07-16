Призеры конкурса "Лидеры России" продолжают получать предложения о работе. Игнату Петухову предложили возглавить "Корпорацию развития Оренбургской области".
Самый молодой победитель конкурса займет пост генерального директор корпорации, на котором будет отвечать за привлечение инвестиций в регион. Также Петухов будет отвечать за реализацию инфраструктурных проектов.
Игнат Петухов стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2019 году. Его наставником был заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
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