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Самый молодой победитель "Лидеров России" получил руководящую должность

Общество print

Призеры конкурса "Лидеры России" продолжают получать предложения о работе. Игнату Петухову предложили возглавить "Корпорацию развития Оренбургской области".

Самый молодой победитель конкурса займет пост генерального директор корпорации, на котором будет отвечать за привлечение инвестиций в регион. Также Петухов будет отвечать за реализацию инфраструктурных проектов.

Игнат Петухов стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2019 году. Его наставником был заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

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Темы петухов конкурс должность руководитель лидеры россии
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