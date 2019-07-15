Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская назвала лживой информацию о ее участии в секте царебожников и пригрозила судом СМИ, которые публиковали эти сведения.
По ее словам, журналистам следует "опомниться" и написать опровержение. Она не исключила того, что распространение подобных новостей является "чьим-то заказом". Поклонская призвала обращаться за достоверной информацией лично к ней, а не ссылаться на "достоверные" источники, которых в ее окружении нет.
Ранее портал "Вести.Ru" написал о том, что супруг Поклонской подтвердил сообщения о разрыве депутата с сектой царебожников и ее духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", - сказал Иван Соловьев в интервью изданию EADaily и добавил, что сведения о разрыве "в целом достаточно объективны".
Секта царебожников называет Николая II искупителем греха за неверность своего народа, а также призывает россиян покаяться за его убийство.
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