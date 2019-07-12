Автомобилисты в России стали чаще пользоваться ремнями безопасности. Лишь 10% водителей не используют их в настоящее время. Об этом сообщила член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.
"Когда мы начинали изучать поведение водителей 10 лет назад, пристегивались 23%. Многие признавались, что не пристегивались, поскольку это было "не круто". На данный момент пристегиваются 90% водителей и 10% игнорируют", - передает ее слова агентство "Интерфакс".
Она добавила, что улучшение ситуации с безопасностью на дорогах стало возможным благодаря масштабной работе, которая велась ради повышения безопасности дорожного движения.
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