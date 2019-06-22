Больше двух десятков рейсов из столичного аэропорта Шереметьево были отменены в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - отмечается в сообщении.
Отменены внутренние рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж. Международные рейсы в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки и Прагу также отменены.
В пресс-службе добавили, что все авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отмене и задержке некоторых рейсов.
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