В Шереметьево отменили более 20 рейсов из-за прогнозируемой непогоды

Больше двух десятков рейсов из столичного аэропорта Шереметьево были отменены в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Почти 50 рейсов рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы / Новости от 17.01.2019 21:26

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - отмечается в сообщении.

Отменены внутренние рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж. Международные рейсы в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки и Прагу также отменены.

В пресс-службе добавили, что все авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отмене и задержке некоторых рейсов.