Американские исследователи провели опрос среди представительниц женского пола, чтобы определить их истинные мотивы для посещения свиданий. Оказалось, что каждая третья девушка посещает свидания для бесплатного ужина, а не из-за романтических побуждений.
Ученые не слишком удивились, поскольку они регулярно наблюдают такую тенденцию среди шимпанзе и других диких животных, самки которых часто вступают в близкие и даже постоянные отношения с самцами в обмен на материальные блага.
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