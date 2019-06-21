Ученые: более 30% женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина

Американские исследователи провели опрос среди представительниц женского пола, чтобы определить их истинные мотивы для посещения свиданий. Оказалось, что каждая третья девушка посещает свидания для бесплатного ужина, а не из-за романтических побуждений.



5 Вещей, Которые Нельзя Делать на Первом Свидании с девушкой. Первое свидание - Будь Мужиком.

Ученые не слишком удивились, поскольку они регулярно наблюдают такую тенденцию среди шимпанзе и других диких животных, самки которых часто вступают в близкие и даже постоянные отношения с самцами в обмен на материальные блага.