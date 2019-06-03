Специалисты из Федеральной службы государственной статистики выяснили, в каких трудовых сферах безработных россиян больше всего.
Больше всего безработных россиян за первые месяцы текущего года значится в сфере "Торговля оптовая и розничная" — почти 600 тысяч человек.
На втором месте рейтинга с 434 тысячами безработных оказались обрабатывающие производства.
"Почетное" третье места рейтинга заняла сфера строительства. В ней безработными на сегодняшний день остаются 282 тысячи человек.
Также в лидеры рейтинга по количеству безработных попали сельское и лесное хозяйства, сферы рыболовства и рыболовства, а также сфера транспортировки и хранения.
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