Судогодский районный суд Владимирской области обязал актера Алексея Панина выплатить авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей в качестве возмещения причиненных им убытков.
Инцидент произошел в декабре минувшего года. Возвращавшийся в Москву из Стамбула рейсом авиакомпании Панин был передан в руки полиции из-за курения на борту самолета. Представители авиакомпании заявили о своих планах потребовать с актера денежной компенсации.
"Для ликвидации последствий курения авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Расходы составили 59 тыс. руб, что подтверждается актом выполненных работ", - сказано на сайте суда.
Решение суда еще не вступило в законную силу. Как уточняет агентство "РБК", актер отказался от комментариев, поскольку не хочет разговаривать "с российскими журналистами".
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