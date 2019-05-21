Forbes опубликовал список самых перспективных россиян моложе 30 лет

Forbes опубликовал список самых перспективных россиян моложе 30 лет.



У кого длиннее. Forbes опубликовал рейтинг яхт российских миллиардеров / Новости от 13.07.2018 19:33

Примечательно, что такой рейтинг американский финансово-экономический журнал публикует впервые.

Отметим, что в рейтинге есть сразу десять категорий - «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

Так, в списке самых перспективных россиян по версии журнала Forbes, оказались певица Монеточка, телеведущая Анастасия Ивлеева, футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, а также, например, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян.