Forbes опубликовал список самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Примечательно, что такой рейтинг американский финансово-экономический журнал публикует впервые.
Отметим, что в рейтинге есть сразу десять категорий - «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Новые медиа».
Так, в списке самых перспективных россиян по версии журнала Forbes, оказались певица Монеточка, телеведущая Анастасия Ивлеева, футболист Александр Головин, хоккеист Кирилл Капризов, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, а также, например, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян.
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