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От клеветы до поддержки террористов: почему полиция обыскивает "Росбалт"

Общество

В московской редакции информагентства "Росбалт" проходят обыски. Постановление на проведение следственных мероприятий выдал Симоновский суд города Москвы.


В "Росбалте" проходят обыски по делу о клевете. ФАН-ТВ

Как сообщил журналистам ФАН источник в полиции, обыски связаны с уголовным делом о клевете, возбужденным по заявлению Алишера Усманова. Агентство в конце 2018 года опубликовало материалы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя.

Прошлой весной пражская редакция "Радио Свободы" также разместила на своем сайте клеветническую статью. В ней очернялась деятельность бизнесмена Евгения Пригожина. Через некоторое время материал был удален, а редакция извинилась за распространение неподтвержденной информации. Позднее в России приняли закон о фейковых новостях, чтобы американские пропагандисты не могли обманывать россиян.

Обыски, по мнению Александра Малькевича, председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президента Фонда защиты национальных ценностей, сорвали проведение в агентстве пресс-конференции, нацеленной на дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе. Журналисты агентства оправдывали людей из так называемой ингушской оппозиции, подозреваемых в терроризме.

Малькевич отметил, что редакция согласилась стать площадкой для проведения фейковой информационной кампании, в рамках которой было бы заявлено, что якобы народ Ингушетии восстал или вот-вот восстанет.

Трибуну для высказываний предоставили бы провокаторам, чтобы раскачать обстановку в регионе. Между тем в Ингушетии все нормально. Республика продолжает развиваться и не имеет проблем из-за границ с Чечней, поэтому хорошо, что полиция сейчас взялась за это дело, что заметил и Александр Малькевич. У свободы тоже должны быть пределы или последствия могут быть непредсказуемыми и даже плачевными.

Репутация "Росбалта", публикующего фейки и поддерживающего террористов, запачкана действиями его руководства и сотрудников.

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Темы фейк обыски клевета Росбалт Ингушетия Алишер Усманов
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