Европейский детсад призвал не наряжать детей индейцами

Руководство одного из гамбургских детских садов изготовило методичку, в которой приведены рекомендации по карнавальным костюмам для детей. Родителям порекомендовали не поддерживать стереотипы и не приучать к ним детей.

По мнению руководителей детсада, переодевание детей в индейцев, шейхов или других рас способствует неправильному восприятию той или иной этнической принадлежности. Более того, некоторые элементы карнавальных костюмов могут вовсе оскорбить их настоящих носителей. Например, перьевые украшения индейцев играют очень важную роль в индейской культуре, поэтому ношение перьев ради забавы может оскорбить чувства коренных индейцев.

В методичке также говорится, что родители должны уходить от половых ограничений и одевать мальчиков в костюмы, которые ранее считались только женскими, например, в русалку. Девочек также рекомендуют не приобщать к стереотипам и одевать в костюмы супергероев или пиратов.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о последнем резонансном инциденте в одной из московских школ. Там подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков.

Читайте также:

В московской школе подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков