Пенсионный фонд объяснил требование к пенсионерам "вернуть копейки"

Пожилой челябинец получил из Пенсионного фонда письмо с просьбой вернуть ошибочно начисленный ему излишек пенсии в сумме три копейки. Как следует из письма, переплата произошла в июле прошлого года. Доставка уведомления, согласно тарифам "Почты России", обошлась учреждению в 22 рубля.
После публикации данного письма в Интернете телеканал "Первый областной" обратился в региональное отделение фонда за разъяснениями. Оказалось, что оно обязано отправлять такие письма при любой сумме переплаты от 1 копейки и выше, даже если себестоимость отправления окажется экономически неоправданной. Специалисты ссылаются на требование "Закона об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Причину, по которой образуются такие излишние начисления, в фонде не объяснили. Вернуть копейки предлагают либо через банк, либо подав в отделение фонда заявление с просьбой удержать их из очередной выплаты пенсии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Пенсионный фонд России случайно разослал личные данные 17 тысяч москвичей.
Источник фото: pixabay.com
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