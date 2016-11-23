Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

"Наливаек" больше не будет - закон об их запрете вступил в силу

Общество

С сегодняшнего дня, 5 мая, в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах.

Россиян ждёт алкоголь по карточкам?

По словам автора закона, депутата Госдумы Александра Хинштейна, мера эта направлена на борьбу с так называемыми "наливайками" - маленькими магазинчиками, барами и кафе, в которых спиртное продают на розлив и часто по ночам.

Документ о запрете 24 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Кого касается запрет

Спиртными напитками с сегодняшнего дня нельзя торговать "в точках"

  • площадью менее 20 кв. м.,
  • расположенных на первых этажах жилых домов.

Кроме того, региональные власти имеют полномочия расширить эти ограничения вплоть до полного запрета на реализацию спиртного в таких точках вне зависимости от их размера.

К слову, идея прекратить существование "наливаек" в России не нова. Подобная инициатива была еще в 2016 году.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

В России могут запретить магазины разливного пива и минимаркеты

Минфин РФ предлагает с 1 июля 2017 года запретить индивидуальным предпринимателям(ИП) заниматься розничной продажей пива. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на распоряжение ведомства, необходимость запрета вызвана тем, что ИП зачастую декларируют гораздо меньше пива, чем продают.

В Минфине считают, что это происходит из-за более низких штрафов за непредставление деклараций для индивидуальных предпринимателей, по сравнению с юридическими лицами: 10-15 тысяч рублей против 150-200 тысяч рублей.

"В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции", — говорится в пояснительной записке. Участники рынка воспринимают готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей.

Соответствующие поправки предлагается внести к 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Отмечается, что под запрет предлагается ввести пиво и пивные напитки: сидр, пуаре и медовуху.

По данным издания, ввести новое ограничение планируют летом 2017 года для всей страны. Исключением будет Крым и Севастополь — этим регионам предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 года.

Напомним, ранее Минфин выступил с предложением повысить в два раза акциз на тихие вина. Об этом говорится в проекте основных мер налоговой политики на период с 2017-го по 2019 год, который минфин отправил в правительство.

Согласно документу, повышение акциза не коснется игристых вин, шампанского, фруктовых вин и винных напитков. Предлагается повысить акциз на вино из импортного винограда с 9 до 18 рублей за один литр.

"Антитабачная кампания идет в России полным ходом. Государство действует последовательно, причем не столько минфин, сколько минздрав. Когда был принят закон о запрете продажи в мелкорозничных точках, не стало ни рекламы, ни открытой выкладки товара", — сказал Pravda. Ru эксперт по потребительскому рынку, председатель совета директоров компании "Маркон" Сергей Рак.

Повышение акцизов — просто дальнейшие шаги: чем выше акциз, тем чаще люди станут отказываться от курения. Цены растут, число курящих сокращается, а поступления в бюджет снижаются. Но это идет в рамках госполитики о здоровом образе жизни, считает эксперт Pravda. Ru.

"Акциз довольно сильное влияние оказывает на рынок. Это мы видим на примере того же рынка водки. Есть предложение от минэкономразвития, минфина против снижения акцизов. У правительства единого мнения по этому вопросу пока нет", — считает Сергей Рак.

При этом одна часть правительства выходит с предложением существенно снизить акциз на водку из-за того, что уменьшается собираемость налогов. Одновременно растет количество фальсификата, увеличивается опасность отравиться паленой водкой. Однако, если цены вырастут, едва ли спиртное или сигареты будут покупать меньше.

"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — сказал Правде. Ру Сергей Рак.

Если стоит задача не просто собрать деньги, а подтолкнуть к здоровому образу жизни, сократив потребление дешевых вин, то может получиться так же, как с водкой, когда народ перешел на нелегальные не сертифицированные напитки.

"При этом производители и продавцы, у которых с экономической точки зрения тоже не все благополучно, будут ограничены только кошельком потребителя. Конечно, производители захотят поднять цены, но есть ли еще у них такая возможность — вот это уже большой вопрос", - считает Сергей Рак.

Темы пиво закон запрет спиртное торговля наливайки
Новости Все >
"Наливаек" больше не будет - закон об их запрете вступил в силу
Муфтий Гацалов: пандемия допущена Богом, чтобы помочь нам быть людьми
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Жители Австралии оставили белых акул без пищи
Создано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop
В Коми пациентов с COVID-19 начали лечить плазмой крови переболевших
В Хакасии женщина отказалась пьянствовать с сожителем и была убита
В Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек
Дефицит жирных кислот в мозге и шизофрения - комментарий эксперта
До конца года в войска РФ поступит более 460 новейших БТРов
Последние материалы
"Наливаек" больше не будет - закон об их запрете вступил в силу
Муфтий Гацалов: пандемия допущена Богом, чтобы помочь нам быть людьми
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Олег Матвейчев: коронавирус можно победить только жестким карантином
Оружие холодной войны: тогда и сейчас
Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание
В юбилейный год россиян украсят маски Победы
Хотите узнать о казак﻿ах больше — Добро пожаловать в "Атамань"!
О тренировках, которых не было, но их отобрали
Жители Австралии оставили белых акул без пищи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Олег Матвейчев: коронавирус можно победить только жестким карантином
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Андрей Фурсов: система Medicaid обрекает бедных на вымирание
Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Эксперт: попытка госпереворота в Катаре не будет успешной
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ