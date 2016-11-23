"Наливаек" больше не будет - закон об их запрете вступил в силу

С сегодняшнего дня, 5 мая, в России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах.

Россиян ждёт алкоголь по карточкам?

По словам автора закона, депутата Госдумы Александра Хинштейна, мера эта направлена на борьбу с так называемыми "наливайками" - маленькими магазинчиками, барами и кафе, в которых спиртное продают на розлив и часто по ночам.

Документ о запрете 24 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Кого касается запрет

Спиртными напитками с сегодняшнего дня нельзя торговать "в точках"

площадью менее 20 кв. м.,

расположенных на первых этажах жилых домов.

Кроме того, региональные власти имеют полномочия расширить эти ограничения вплоть до полного запрета на реализацию спиртного в таких точках вне зависимости от их размера.

К слову, идея прекратить существование "наливаек" в России не нова. Подобная инициатива была еще в 2016 году.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

В России могут запретить магазины разливного пива и минимаркеты

Минфин РФ предлагает с 1 июля 2017 года запретить индивидуальным предпринимателям(ИП) заниматься розничной продажей пива. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на распоряжение ведомства, необходимость запрета вызвана тем, что ИП зачастую декларируют гораздо меньше пива, чем продают.

В Минфине считают, что это происходит из-за более низких штрафов за непредставление деклараций для индивидуальных предпринимателей, по сравнению с юридическими лицами: 10-15 тысяч рублей против 150-200 тысяч рублей.

"В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции", — говорится в пояснительной записке. Участники рынка воспринимают готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей.

Соответствующие поправки предлагается внести к 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Отмечается, что под запрет предлагается ввести пиво и пивные напитки: сидр, пуаре и медовуху.

По данным издания, ввести новое ограничение планируют летом 2017 года для всей страны. Исключением будет Крым и Севастополь — этим регионам предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 года.

Напомним, ранее Минфин выступил с предложением повысить в два раза акциз на тихие вина. Об этом говорится в проекте основных мер налоговой политики на период с 2017-го по 2019 год, который минфин отправил в правительство.

Согласно документу, повышение акциза не коснется игристых вин, шампанского, фруктовых вин и винных напитков. Предлагается повысить акциз на вино из импортного винограда с 9 до 18 рублей за один литр.

"Антитабачная кампания идет в России полным ходом. Государство действует последовательно, причем не столько минфин, сколько минздрав. Когда был принят закон о запрете продажи в мелкорозничных точках, не стало ни рекламы, ни открытой выкладки товара", — сказал Pravda. Ru эксперт по потребительскому рынку, председатель совета директоров компании "Маркон" Сергей Рак.

Повышение акцизов — просто дальнейшие шаги: чем выше акциз, тем чаще люди станут отказываться от курения. Цены растут, число курящих сокращается, а поступления в бюджет снижаются. Но это идет в рамках госполитики о здоровом образе жизни, считает эксперт Pravda. Ru.

"Акциз довольно сильное влияние оказывает на рынок. Это мы видим на примере того же рынка водки. Есть предложение от минэкономразвития, минфина против снижения акцизов. У правительства единого мнения по этому вопросу пока нет", — считает Сергей Рак.

При этом одна часть правительства выходит с предложением существенно снизить акциз на водку из-за того, что уменьшается собираемость налогов. Одновременно растет количество фальсификата, увеличивается опасность отравиться паленой водкой. Однако, если цены вырастут, едва ли спиртное или сигареты будут покупать меньше.

"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — сказал Правде. Ру Сергей Рак.

Если стоит задача не просто собрать деньги, а подтолкнуть к здоровому образу жизни, сократив потребление дешевых вин, то может получиться так же, как с водкой, когда народ перешел на нелегальные не сертифицированные напитки.

"При этом производители и продавцы, у которых с экономической точки зрения тоже не все благополучно, будут ограничены только кошельком потребителя. Конечно, производители захотят поднять цены, но есть ли еще у них такая возможность — вот это уже большой вопрос", - считает Сергей Рак.