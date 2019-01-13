Россияне рассказали, как планируют провести свой отпуск в наступившем году

Российские социологи провели исследование с целью выяснить, как в наступившем недавно 2019 году граждане Российской Федерации планируют провести свой отпуск.

По-прежнему пользуется большой популярностью у россиян пляжный вид отдыха. Так, выяснилось, что чуть больше трети опрошенных - 36 % - намерены в свой законный отпуск отправиться к морю или другими водоемам.

Но не всем такой отдых по душе - многие хотят культурной и духовной пищи. Так, некоторые респонденты - 17 % - признались социологам, что предпочитают культурно-познавательные маршруты. Почти столько же - 16 % - намерены в этом году отправиться в поход, сплав по реке, на охоту или рыбалку.

Также, что примечательно, 15 % отпрошенных заявили о своем желании отдохнуть в санатории. 8 % россиян намерены отправиться на горнолыжные курорты.

Отметим, что, согласно предоставленным социологами данным, подавляющее большинство тех, кто выбирает пляжный отдых - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что социологи провели любопытное исследование и выяснили, кто и почему в России берет кредиты. Так, выяснилось, что за десять месяцев прошлого года российские пенсионеры оформили кредитов и ссуд в общей сложности на 400 миллиардов рублей. Примечательно, что пожилым людям банки кредиты дают охотнее, нежели молодежи.

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