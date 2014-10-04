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В жару работать хотелось бы реже: россияне опять хотят "четырёхдневку"

Общество

В России больше половины жителей хотели бы работать четыре дня летом.

"За" сокращенную рабочую неделю в жаркую погоду выступили около 58% опрошенных сервисом "Работа.ру".

"Больше половины опрошенных - 58% - считают, что в летний период нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом", - говорит результат опроса.

  • Около 64% опрошенных считают, что это хорошо скажется на производительности труда.
  • Около 29% заявили, что это не повлияет на эффективность работы.
  • А еще 7% считают, что это скажется негативно.

В опросе принимали участие пять тысяч человек.

Кстати, увлекшись обсуждением возможности "урезания" рабочей недели до четырёх дней, сегодня мало, кто помнит, что идея эта принадлежит вовсе не Дмитрию Медведеву.

На самом деле, еще в 2014 году

ООН призывала сократить рабочую неделю до 4 дней

Работа
Работа

Эксперты Международной организации труда, специализированного учреждения ООН, считают, что четырехдневная рабочая неделя лучше, чем пятидневная.  Они приводят аргументы в пользу сокращения рабочей недели, передает RT.

Во-первых это позволит поправить здоровье населения, поскольку многие заболевания в современном мире вызваны переработками. Во-вторых, короткая неделя позволит создать больше рабочих мест. В-третьих, различные исследования якобы показывают, что люди более продуктивны, когда работают меньше. 

"И это не шутка, а очень популярная в наши дни тема, которую часто обсуждают в бизнес-кругах. Идею четырехдневки, как сообщают в МОТ, в частности поддерживают один из основателей компании "Гугл" Ларри Пейдж и мексиканский миллиардер Карлос Слим", — говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Там отметили, что согласно результатам некоторых исследований, люди, которые посвящают работе 4 дня в неделю, чаще чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными жизнью. 

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