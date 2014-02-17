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Минусовые температуры по ночам и гололедица - прогноз Гидрометцентра

В Европейской России ожидаются минусовые температуры ночью и гололедица.

Минусовые температуры по ночам и гололедица - прогноз Гидрометцентра

Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры будут близки к нулевым отметкам: до минус 2 — минус 3 ночью. Будет усиливаться скольжение на дорогах", — сказал синоптик (цитата РИА Новости).

По его словам, в Европейской части России в ближайшую неделю ожидается дождь с мокрым снегом.

Это означает, что прибавится работы дорожным службам, которым теперь нужно будет обрабатывать магистрали от гололёда.

О том, какие реагенты наиболее безопасны для здоровья людей, ранее рассказывала "Правда.Ру":

Врачи назвали самые безопасные реагенты

В Санкт-Петербурге прошли общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) антигололедных реагентов производства "Уральского завода противогололедных материалов" и "Башхимпром". Линейку продукции "Бионорд" из девяти средств для борьбы с гололедом отдали в ведущие институты страны, чтобы исследовать их влияние на здоровье людей, обувь, автомобили и экологию.

"Компоненты, из которых состоит "Бионорд", давно изучены в медицине, — говорит Лилия Аликбаева, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова. — По воздействию на человека они являются малоопасными веществами и не несут угрозы здоровью. Мы исследовали также, как данный реагент может влиять на человека через дыхательные пути. Даже самые большие концентрации "Бионорда" на дороге не вызывают раздражающего эффекта на слизистые".

Что касается присутствия формиата в составе реагента, профессор пояснила, что формиат натрия в "Бионорде" находится в небольших количествах и при контакте с воздухом практически сразу разлагается на воду и углекислый газ.

"Наш город (Санкт-Петербург) один из самых опасных с точки зрения травматизма, -добавила Лилия Аликбаева. — За зиму бывает до трех десятков переходов через 0С, что является условием для образования гололеда. Мы так часто слышим о вреде применения реагентов, а кто считал вред от травм и аварий из-за неубранных дорог? Я считаю, что этот вред намного серьезней".

"Лучше всего, конечно, заставить дворников убирать вовремя снег, но какова будет производительность труда, — заметил кандидат биологических наук, член общественной палаты СПб, президент фонда "Человек и природа" Владимир Сысуев. — Раз мы не можем заставить работать дворника, давайте заставим работать противогололедные материалы. Только нужно смотреть, что использовать. В "Бионорде" содержание хлорида натрия намного ниже, чем в других реагентах, соответственно и вред для почвы и экологии снижен".

Эксперты также отметили, что благодаря многокомпонентному составу и наличию органических и биофильных веществ, можно подбирать состав противогололедного материала под текущее состояние экосистемы в каждом регионе. Так, для угнетенных солью почв Санкт-Петербурга было бы правильным использование "Бионорда" с минимальным содержанием хлорида натрия и максимальным добавлением органики, карбамида или хлорида калия. Внесение данных элементов позволило бы привести газоны Северной столицы в нормальное состояние. Подобная практика оправдала себя в Москве, где за два года использования многокомпонентных противогололедных материалов, уровень засоления почвы снизился в 1,9 раза.

Что касается воздействия на обувь и металлические конструкции, то по результатам исследования центра кожевенно-обувной промышленности и РОСТЕСТа, влияние "Бионорда" вдвое ниже, чем у соли и других реагентов на основе хлоридов.

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