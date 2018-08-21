Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии

Певец Валерий Меладзе признал, что предпринимает шаги для получения гражданства Грузии. Артист отметил, он не собирается отказываться от российского подданства. Также исполнитель напомнил, что его поступок не противоречит законодательству обоих государств.

В диалоге с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Меладзе подчеркнул, он родился и вырос в Грузии, когда у нее были единые границы с Москвой. Позже ситуация изменилась, артист подчеркнул, что желает стереть их "для себя".

Кроме того, комментируя ситуацию вокруг своего решения, певец выразил уверенность, что его поступки никому не причинят морального вреда.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Меладзе воспользовался недавно принятыми в Тбилиси поправками к закону "О гражданстве" и подал прошение о получении подданства в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

Отметим, согласно поправкам те, кто лишился гражданства Грузии, получив паспорт иной страны, могут до конца 2020 года подать прошение и "восстановить" подданство.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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