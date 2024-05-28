МакSим раскрыла тайны реабилитационного центра

Певица МакSим посадила именную яблоню в реабилитационном центре после лечения

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим вернулась в реабилитационный центр, где ранее лечилась от алкоголизма, и посадила именную яблоню, сообщает "СтарХит". МакSим подчеркнула важность поддержки и профессионализма медиков, благодаря которым она смогла преодолеть зависимость.

Фото: Self-photographed by Kmvar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Артистка выразила благодарность врачам, которые помогали ей даже ночью. В центре МакSим встретила многих знаменитостей, борющихся с аналогичными проблемами, и отметила, что для некоторых из них восстановление дается еще тяжелее. Теперь певица занимается творчеством и работает над собой, не оглядываясь назад. МакSим надеется, что в центре появится "сад победителей".