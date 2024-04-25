"Жизнь слишком хороша": Орбакайте привезла Пугачеву в США

Певица Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, вышла в свет в платье с арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Запечатлел звезду в необычном наряде ее муж, бизнесмен Михаил Земцов.
При этом артистка процитировала строчку из новой песни звездной матери: "Жизнь слишком хороша, чтобы грустить".
Кристина Орбакайте — старшая дочь Аллы Пугачевой, появившаяся на свет в браке певицы с цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Супруги расстались, когда девочке исполнилось два года, но сумели сохранить теплые отношения.
В настоящее время Алла Пугачева проживает в Израиле, куда перебралась после начала СВО со своим мужем и детьми.
Ранее телеведущая Эльвира Фазлиева, потерявшая четырехлетнюю дочь, рассказала о новой трагедии
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.