"Жизнь слишком хороша": Орбакайте привезла Пугачеву в США

Кристина Орбакайте вышла в свет в платье с изображением Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, вышла в свет в платье с арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Запечатлел звезду в необычном наряде ее муж, бизнесмен Михаил Земцов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

При этом артистка процитировала строчку из новой песни звездной матери: "Жизнь слишком хороша, чтобы грустить".

Кристина Орбакайте — старшая дочь Аллы Пугачевой, появившаяся на свет в браке певицы с цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Супруги расстались, когда девочке исполнилось два года, но сумели сохранить теплые отношения.

В настоящее время Алла Пугачева проживает в Израиле, куда перебралась после начала СВО со своим мужем и детьми.

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