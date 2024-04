"Жизнь слишком хороша": Орбакайте привезла Пугачеву в США

Певица Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США, вышла в свет в платье с арт-портретом своей матери Аллы Пугачевой. Запечатлел звезду в необычном наряде ее муж, бизнесмен Михаил Земцов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain