Певица Алла Пугачёва показала своего близкого друга: "Спасибо за верность"

Алла Пугачёва поблагодарила близкого друга за верность

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва поздравила с днём рождения своего близкого друга.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Народная артистка СССР разместила в своём Инстаграм* фотографию своего друга, стилиста Игоря Гуляева. Подпись к фото гласит, что дизайтеру исполнилось 55 лет.

"Друг мой! С днём рождения. Спасибо за верность", — написала Примадонна под снимком.

Игорь Гуляев отреагировал на поздравление.

"Спасибо, Аллуся! Люблю!" — ответил стилист, разместив кучу смайлов в иде красных сердец.

Подписчики активно комментировали пост певицы.

"А Киркорова не поздравила"; "Не знаю кто, но в Ваших друзьях, значит хороший человек"; "Отличный стилист. С днём рождения", — писали фолловеры под постом артистки.

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