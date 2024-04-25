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Певица Алла Пугачёва показала своего близкого друга: "Спасибо за верность"

Алла Пугачёва поблагодарила близкого друга за верность

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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва поздравила с днём рождения своего близкого друга.

Алла Пугачёва поблагодарила близкого друга за верность
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Народная артистка СССР разместила в своём Инстаграм* фотографию своего друга, стилиста Игоря Гуляева. Подпись к фото гласит, что дизайтеру исполнилось 55 лет.

"Друг мой! С днём рождения. Спасибо за верность", — написала Примадонна под снимком.

Игорь Гуляев отреагировал на поздравление.

"Спасибо, Аллуся! Люблю!" — ответил стилист, разместив кучу смайлов в иде красных сердец.

Подписчики активно комментировали пост певицы.

"А Киркорова не поздравила";

"Не знаю кто, но в Ваших друзьях, значит хороший человек";

"Отличный стилист. С днём рождения", — писали фолловеры под постом артистки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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