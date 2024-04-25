Певица Алла Пугачёва показала своего близкого друга: "Спасибо за верность"

Алла Пугачёва поздравила с днём рождения своего близкого друга.
Народная артистка СССР разместила в своём Инстаграм* фотографию своего друга, стилиста Игоря Гуляева. Подпись к фото гласит, что дизайтеру исполнилось 55 лет.
"Друг мой! С днём рождения. Спасибо за верность", — написала Примадонна под снимком.
Игорь Гуляев отреагировал на поздравление.
"Спасибо, Аллуся! Люблю!" — ответил стилист, разместив кучу смайлов в иде красных сердец.
Подписчики активно комментировали пост певицы.
"А Киркорова не поздравила";
"Не знаю кто, но в Ваших друзьях, значит хороший человек";
"Отличный стилист. С днём рождения", — писали фолловеры под постом артистки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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