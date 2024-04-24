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Лера Кудрявцева высказалась о взятом на поруки Кологривом: "Никитка под присмотром теперь"

Лера Кудрявцева порадовалась за судьбу Никиты Кологривого

0:46
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила надежду на то, что Никита Кологривый оказался в надёжных руках.

Лера Кудрявцева порадовалась за судьбу Никиты Кологривого
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public domain

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором актёр Владимир Сычёв заявил, что взял под своё чуткое крыло одарённого молодого актёра Никиту Кологривого.

Сам звезда сериала "Слово пацана" стоял рядом со своим новоиспечённым наставником со следами насилия на лице. Сычёв при этом держал пистолет, направленный ниже живота Кологривого.

"Никитка под присмотром теперь", — написала Кудрявцева в своём микроблоге.

Ранее актриса Эвелина Блёданс заявила, что Никита Кологривый идёт к олимпу славы через укусы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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