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Актриса Эвелина Блёданс призналась, что ждёт возвращения Аллы Пугачёвой в Россию

Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию

0:42
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс объяснила, почему хотела бы вновь видеть Аллу Пугачёву в России.

Эвелина Блёданс заявила, что ждёт приезда Аллы Пугачёвой в Россию
Фото: https://vk.com/evelina_bledans by ВК-аккаунт Эвелины Блёданс is licensed under public domain

Эвелина Блёданс призналась, что скучает по Алле Пугачёвой и её сыну Гарри и дочке Лизе.

"Я жду её возвращения", — цитирует слова Эвелины "СтарХит".

Телеведущая рассказала, что хочет наблюдать за взрослением наследников Примадонны, связь с которой у неё прервалась.

"Как они плавали, говорили по французски, а сейчас этого всего нет, к сожалению. Мы друг от друга оторвались", — с грустью отметила Блёданс.

Ранее Эвелина Блёданс поддержала идею легализовать публичные дома в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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