Актриса Эвелина Блёданс призналась, что ждёт возвращения Аллы Пугачёвой в Россию

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс объяснила, почему хотела бы вновь видеть Аллу Пугачёву в России.
Эвелина Блёданс призналась, что скучает по Алле Пугачёвой и её сыну Гарри и дочке Лизе.
"Я жду её возвращения", — цитирует слова Эвелины "СтарХит".
Телеведущая рассказала, что хочет наблюдать за взрослением наследников Примадонны, связь с которой у неё прервалась.
"Как они плавали, говорили по французски, а сейчас этого всего нет, к сожалению. Мы друг от друга оторвались", — с грустью отметила Блёданс.
Ранее Эвелина Блёданс поддержала идею легализовать публичные дома в России.
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