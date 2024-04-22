Требующий у жены 1,2 млрд рублей муж блогерши Лерчек рассказал, чем будет зарабатывать после развода

Супруг блогерши Лерчек назвал себя состоятельным человеком

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж известной блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Артем в своем блоге рассказал, чем собирается зарабатывать после развода. По его словам, бедствовать он точно не будет.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Артем признался, что умел зарабатывать большие деньги еще до того, как в их жизни появились социальные сети. Он пояснил, что никогда не был бедным, а также у него есть бизнес, сопоставимый с Letique (компания по производству и сбыту косметики).

"О моих планах. У меня есть капитал, есть опыт, есть знания. И я хочу теперь сделать уже с умом и со всем опытом уже что-то большое и глобальное", — заявил Артем.

Также он не стал отрицать, что небольшой, но стабильный доход ему приносят и соцсети, где у него есть проверенные рекламодатели.

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