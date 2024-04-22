"Ты чё делаешь?": Басков рассказал о неожиданном звонке Пугачёвой и Галкина*

Николай Басков вспомнил, как ходил в казино с Пугачёвой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь 70-летия Аллы Пугачевой Николай Басков поделился забавной историей о том, как он и Примадонна отправились в казино. Певец вспомнил, как Алла и её супруг Максим Галкин* пригласили его на вечеринку в казино.

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"Было время, когда по Москве были казино. Многих артистов приглашали просто прийти, поиграть. И помню однажды мне Максим* с Аллой позвонили: ""Ты че вечером делаешь? Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может на фарт сыграешь!" — с задором начал рассказ Басков.

Оказавшись там без денег, Басков проиграл всё, но Пугачева весело отреагировала на его неудачу, предложив поесть бесплатно и отправиться домой.

Эта ситуация подчеркнул дружеские и теплые отношения между артистами и характер Аллы Пугачевой, несмотря на неприятную ситуацию.

* — признан иностранным агентом.