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Максим Галкин* вынужден использовать детей для выживания

Максим Галкин* выложил постановочное видео со своими детьми

1:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин*, российский шоумен, оказался в центре скандала после своих контроверсиальных высказываний, что лишило его возможности выступать на родине. Он вместе с семьей переехал из России, проживая в Израиле, Латвии и ныне на Кипре. Семейное финансовое положение ухудшилось, вызвав отмену концертов и снижение цен на билеты.

Максим Галкин* выложил постановочное видео со своими детьми
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Галкин* пытается использовать популярность своих детей, Лизы и Гарри, для улучшения ситуации, что вызывает споры в обществе. Галкин* выложил видео, где вместе с детьми выбирает подарок для своей жены. Хотя ролик был постановочным, он показал, как дети занимаются не только школьными делами, но и помогают родителям в трудные времена.

Некоторые осуждают его за эксплуатацию детей, другие выражают восхищение воспитанием юных Галкиных. Пугачева, между тем, предпочла не комментировать действия супруга, оставляя вопросы о ее отношении к этой ситуации без ответа.

Галкин* выложил видео, где вместе с детьми выбирает подарок для своей жены. Хотя ролик был постановочным, он показал, как дети занимаются не только школьными делами, но и помогают родителям в трудные времена.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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