"Заморозила яйцеклетки": Галкин* рассказал, какую тайну долго скрывала от него Пугачева после брака

Максим Галкин* рассказал о радостной семейной жизни

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пародист Максим Галкин* и его супруга, Алла Пугачева, стали родителями близнецов Лизы и Гарри, что принесло им огромную радость. Галкин поделился, что они изначально не знали, что будут двойняшки, но были готовы к этому.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Он также раскрыл, что узнал о том, что Пугачева заморозила яйцеклетки задолго до свадьбы, и это стало для него сюрпризом после брака. Пугачева сохраняла эту информацию в тайне, и Галкин до сих пор не знает, почему.

"Алла 11 лет назад заморозила яйцеклетки. Причем мне она сказала об этом только после свадьбы, два года назад. Да, она это сохраняла от меня в тайне. Почему? Это надо у нее спросить, но когда-то давно она подошла к этому вопросу ответственно", — поделился Максим Галкин*.

* — признан иностранным агентом.