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Актриса Нонна Гришаева осудила поступок своей героини из "Папиных дочек": я по жизни сумасшедшая мама

Актриса Нонна Гришаева нашла оправдание для матери-кукушки из "Папиных дочек"

0:57
Шоу-бизнес

Актриса Нонна Гришаева объяснила, есть ли у неё что-то общее с её героиней из сериала "Папины дочки".

Актриса Нонна Гришаева нашла оправдание для матери-кукушки из "Папиных дочек"
Фото: https://vk.com/grishaevanonna by ВК-аккаунт Нонны Гришаевой is licensed under public domain

Гришаева отметила, что на сериале "Папины дочки" выросло уже не одно поколение. Она считает, что нынешние мамы захотят познакомить своих детей с сериалом из их детства.

Героиня Нонны Гришаевой по сюжету сериала бросает пятерых дочек с мужем, а сама сбегает с хоккеистом. Актриса призналась, что ей было сложно оправдать "жуткий поступок" своего персонажа.

Ранее сообщалось, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова станет мамой во второй раз.

"Я ничего лучше не придумали, как сделать причиной шайбу, прилетевшую прямо в голову. Я сумасшедшая мама в жизни, и для меня ее выбор и правда можно оправдать только так. У нас с героиней мало общего", — цитирует слова Гришаевой "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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