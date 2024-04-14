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Тейлор Свифт и Трэвис Келси: романтическое свидание в Лос-Анджелесе

Тейлор Свифт и ее футболист-бойфренд: подробности романтического свидания

0:39
Шоу-бизнес » Зарубежный

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси были замечены в Лос-Анджелесе, отправляясь на романтическое свидание в Sushi Park. Фотографии пары были опубликованы на сайте Page Six.

Тейлор Свифт и ее футболист-бойфренд: подробности романтического свидания
Фото: Wikipedia by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0

Это не первый раз, когда знаменитостей фотографируют вместе, что подтверждает слухи о их романе. Тейлор Свифт также посещала матчи НФЛ, поддерживая своего партнера. СМИ уже предполагают возможное обручение этим летом.

В то время как ее карьера музыканта продолжает процветать, с туром "Eras Tour", который оценивается в $1 млрд, Тейлор Свифт также наслаждается своим личным счастьем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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