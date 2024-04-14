Тейлор Свифт и Трэвис Келси: романтическое свидание в Лос-Анджелесе

Тейлор Свифт и ее футболист-бойфренд: подробности романтического свидания

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси были замечены в Лос-Анджелесе, отправляясь на романтическое свидание в Sushi Park. Фотографии пары были опубликованы на сайте Page Six.

Фото: Wikipedia by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0

Это не первый раз, когда знаменитостей фотографируют вместе, что подтверждает слухи о их романе. Тейлор Свифт также посещала матчи НФЛ, поддерживая своего партнера. СМИ уже предполагают возможное обручение этим летом.

В то время как ее карьера музыканта продолжает процветать, с туром "Eras Tour", который оценивается в $1 млрд, Тейлор Свифт также наслаждается своим личным счастьем.