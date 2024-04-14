Гарри и Меган готовят сенсационные проекты для Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл выпустят два новых шоу на Netflix

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл собираются выпустить два новых шоу на платформе Netflix.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

После того как они покинули королевскую семью в 2020 году, они подписали пятилетний контракт с Netflix на сумму около £80 миллионов. Недавно было объявлено, что они будут производить два нефикционных шоу, посвященных стилю жизни и поло.

Проект Гарри о поло получит "безпрецедентный доступ в мир профессионального поло", а шоу Меган будет праздновать радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы. Оба проекта находятся на ранних стадиях производства, но ожидается, что даты их выпуска будут объявлены в ближайшие месяцы.