Принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Великобританию

После переезда в США в 2020 году Герцог и Герцогиня Сассекские продолжают оставаться в центре внимания. Они столкнулись с некоторыми критическими моментами, такими как бурные интервью и выход скандальных документальных сериалов.
Спекуляции о рассогласованиях в королевской семье не утихают. Однако публичный релизер порекомендовал паре вернуться в Великобританию для укрепления своего имиджа и улаживания конфликта.
Гарри уже запланировал визит в мае, а эксперты считают, что присутствие Меган на этом событии было бы полезным для их обоих.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.