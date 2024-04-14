Принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Великобританию

Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После переезда в США в 2020 году Герцог и Герцогиня Сассекские продолжают оставаться в центре внимания. Они столкнулись с некоторыми критическими моментами, такими как бурные интервью и выход скандальных документальных сериалов.

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Спекуляции о рассогласованиях в королевской семье не утихают. Однако публичный релизер порекомендовал паре вернуться в Великобританию для укрепления своего имиджа и улаживания конфликта.

Гарри уже запланировал визит в мае, а эксперты считают, что присутствие Меган на этом событии было бы полезным для их обоих.