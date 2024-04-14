Принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Великобританию

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Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию

0:36
Шоу-бизнес

После переезда в США в 2020 году Герцог и Герцогиня Сассекские продолжают оставаться в центре внимания. Они столкнулись с некоторыми критическими моментами, такими как бурные интервью и выход скандальных документальных сериалов.

Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию
Фото: Wikipedia by Northern Ireland Office is licensed under CC BY 2.0

Спекуляции о рассогласованиях в королевской семье не утихают. Однако публичный релизер порекомендовал паре вернуться в Великобританию для укрепления своего имиджа и улаживания конфликта.

Гарри уже запланировал визит в мае, а эксперты считают, что присутствие Меган на этом событии было бы полезным для их обоих.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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