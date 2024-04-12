Виталий Бородин: против правнучки лётчика Чкалова возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

Правнучка лётчика Валерия Чкалова попала под уголовное дело за оправдание терроризма

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Против правнучки лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой в РФ завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что наследницу великого лётчика СССР обвинили в оправдании терроризма.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Богдановой с журналистом Олегом Кашиным*, в котором женщина негативно высказалась о России и СВО. Правнучка авиатора призвала помогать Украине.

Дарья Богданова проживает в Бельгии, она эмигрировала из страны более 10 лет назад.

Ранее Виталий Бородин выразил уверенность в том что после фильма Ксении Собчак о Примадонне Аллу Пугачёву признают иностранным агентом.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.