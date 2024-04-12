Виталий Бородин: против правнучки лётчика Чкалова возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

Против правнучки лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой в РФ завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что наследницу великого лётчика СССР обвинили в оправдании терроризма.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Богдановой с журналистом Олегом Кашиным*, в котором женщина негативно высказалась о России и СВО. Правнучка авиатора призвала помогать Украине.
Дарья Богданова проживает в Бельгии, она эмигрировала из страны более 10 лет назад.
Ранее Виталий Бородин выразил уверенность в том что после фильма Ксении Собчак о Примадонне Аллу Пугачёву признают иностранным агентом.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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