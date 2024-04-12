Вдова певца Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов из-за расспросов о разводе на траурной церемонии

Жена покойного певца Евгений Кунгурова эмоционально отреагировала на вопросы журналистов об отношениях с мужем.
40-летний артист Евгений Кунгуров добровольно ушёл из жизни. Это новость глубоко потрясла общественность, которая не понимает, что подтолкнуло артиста на такой отчаянный шаг.
В своих предсмертных посланиях, обращённых к жене Ирине Меделиной, певец намекал на свои пугающие планы. Супруга артиста быстро обратилась в экстренные службы, однако спасти Кунгурова не успели.
На траурной церемонии прощания с Евгением Кунгуровым журналисты пытались выяснить у вдовы певца, как складывались их отношения. По слухам супруги намеревались расстаться.
"Что вы хотите от меня узнать? Ушёл ли он от меня? Нет, он от меня не ушёл. Он навсегда со мной с нашими детьми", — заявила Меделина.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.