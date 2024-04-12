Вдова певца Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов из-за расспросов о разводе на траурной церемонии

Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена покойного певца Евгений Кунгурова эмоционально отреагировала на вопросы журналистов об отношениях с мужем.

Фото: https://vk.com/ekungurov_official by ВК-аккаунт Евгения Кунгурова is licensed under public domain

40-летний артист Евгений Кунгуров добровольно ушёл из жизни. Это новость глубоко потрясла общественность, которая не понимает, что подтолкнуло артиста на такой отчаянный шаг.

В своих предсмертных посланиях, обращённых к жене Ирине Меделиной, певец намекал на свои пугающие планы. Супруга артиста быстро обратилась в экстренные службы, однако спасти Кунгурова не успели.

На траурной церемонии прощания с Евгением Кунгуровым журналисты пытались выяснить у вдовы певца, как складывались их отношения. По слухам супруги намеревались расстаться.

"Что вы хотите от меня узнать? Ушёл ли он от меня? Нет, он от меня не ушёл. Он навсегда со мной с нашими детьми", — заявила Меделина.