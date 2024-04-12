Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша собака боится выходить на улицу: причины могут вас удивить
Депутат Чаплин посоветовал оспорить кадастровую оценку участка
Лучшие упражнения с гантелями для основных мышц кора
Увидев этот фильм, Смоктуновский встал на колени перед режиссёром
Как избежать ошибок при смене шин сезонов
Психотерапевт Чистякова: первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события
Audi Skorpion: невыпущенный суперкар, созданный по образу Le Mans-победителя
Подсказки, которые помогут уменьшить частоту мытья волос
В чём разница между кинзой и кориандром?
Вдова певца Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов из-за расспросов о разводе на траурной церемонии

Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе

0:54
Шоу-бизнес

Жена покойного певца Евгений Кунгурова эмоционально отреагировала на вопросы журналистов об отношениях с мужем.

Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе
Фото: https://vk.com/ekungurov_official by ВК-аккаунт Евгения Кунгурова is licensed under public domain

40-летний артист Евгений Кунгуров добровольно ушёл из жизни. Это новость глубоко потрясла общественность, которая не понимает, что подтолкнуло артиста на такой отчаянный шаг.

В своих предсмертных посланиях, обращённых к жене Ирине Меделиной, певец намекал на свои пугающие планы. Супруга артиста быстро обратилась в экстренные службы, однако спасти Кунгурова не успели.

На траурной церемонии прощания с Евгением Кунгуровым журналисты пытались выяснить у вдовы певца, как складывались их отношения. По слухам супруги намеревались расстаться.

"Что вы хотите от меня узнать? Ушёл ли он от меня? Нет, он от меня не ушёл. Он навсегда со мной с нашими детьми", — заявила Меделина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Вдова Евгения Кунгурова резко ответила журналистам из-за вопросом о разводе
Михалков заявил, что зарубежный кинематограф и "Оскар" утратили свое значение в мировой киноиндустрии
"СберСтрахование" выплатила 212 млн рублей владельцам полисов в Белгородской области
МОЭК сообщила об уголовном деле против "Жилищника" из-за долга за тепло
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Пятница
5 основанных на реальных событиях фильмов о серийных убийцах
Космонавт Пронина: космическим туристам доверяют только унитаз помыть
Кефир с гречкой: работающий рецепт на завтрак для желающих похудеть
Селена Гомес подтвердила отношения с новым избранником Бенни Бланко
NTSB начала расследование смертельного ДТП с участием Ford Mustang Mach-E
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников