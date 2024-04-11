Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о свидании с щедрым поклонником: прям как в кино

Звезда "Дома-2" Виктория Боня закрутила роман с мужчиной, который случайно постучал в её дверь.
Виктория Боня продолжает делиться с подписчиками романтическим контентом. Модель фотографируется на фоне огромных букетов цветов, которыми задаривает её щедрый воздыхатель.
О развитии отношений с поклонником, с которым она знакома всего четыре дня, знаменитость сообщает в социальных сетях.
"Сегодня ходила на свидание. Как познакомились? Не поверите, он просто постучал сам в мою дверь, прям как в кино", — написала Боня, сообщив, что завтра у неё снова свидание.
Боня объяснила, что у её воздыхателя нет социальных сетей. Ранее она рассказала, что её поклонник — иностранец и очень похож внешне на её бывшего мужа.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.