Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о свидании с щедрым поклонником: прям как в кино

Виктория Боня похвасталась щедрым поклонником

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня закрутила роман с мужчиной, который случайно постучал в её дверь.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public domain

Виктория Боня продолжает делиться с подписчиками романтическим контентом. Модель фотографируется на фоне огромных букетов цветов, которыми задаривает её щедрый воздыхатель.

О развитии отношений с поклонником, с которым она знакома всего четыре дня, знаменитость сообщает в социальных сетях.

"Сегодня ходила на свидание. Как познакомились? Не поверите, он просто постучал сам в мою дверь, прям как в кино", — написала Боня, сообщив, что завтра у неё снова свидание.

Боня объяснила, что у её воздыхателя нет социальных сетей. Ранее она рассказала, что её поклонник — иностранец и очень похож внешне на её бывшего мужа.