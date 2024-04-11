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Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о свидании с щедрым поклонником: прям как в кино

Виктория Боня похвасталась щедрым поклонником

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Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня закрутила роман с мужчиной, который случайно постучал в её дверь.

Виктория Боня похвасталась щедрым поклонником
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public domain

Виктория Боня продолжает делиться с подписчиками романтическим контентом. Модель фотографируется на фоне огромных букетов цветов, которыми задаривает её щедрый воздыхатель.

О развитии отношений с поклонником, с которым она знакома всего четыре дня, знаменитость сообщает в социальных сетях.

"Сегодня ходила на свидание. Как познакомились? Не поверите, он просто постучал сам в мою дверь, прям как в кино", — написала Боня, сообщив, что завтра у неё снова свидание.

Боня объяснила, что у её воздыхателя нет социальных сетей. Ранее она рассказала, что её поклонник — иностранец и очень похож внешне на её бывшего мужа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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