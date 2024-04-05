Телеведущая Лариса Гузеева передвигается на инвалидной коляске

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому её возят на инвалидной коляске.
Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в социальных сетях видео, на котором передвигается по аэропорту на инвалидной коляске. Звезду ТВ сопровождал некий красивый мужчина по имени Эвклид.
Сломавшая ногу актриса назвала своего сопровождающего верным оруженосцем за то, что он носит её костыли.
"А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне на костылях не дойти до самолёта", — объяснила Лариса.
Гузеева рассказала, что направляется на родину Эвклида в Ессентуки.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.