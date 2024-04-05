Телеведущая Лариса Гузеева передвигается на инвалидной коляске

Лариса Гузеева показала себя на инвалидной коляске

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому её возят на инвалидной коляске.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public domain

Ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в социальных сетях видео, на котором передвигается по аэропорту на инвалидной коляске. Звезду ТВ сопровождал некий красивый мужчина по имени Эвклид.

Сломавшая ногу актриса назвала своего сопровождающего верным оруженосцем за то, что он носит её костыли.

"А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне на костылях не дойти до самолёта", — объяснила Лариса.

Гузеева рассказала, что направляется на родину Эвклида в Ессентуки.