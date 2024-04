Как Бейонсе меняет лицо кантри-музыки с новым альбомом?

Бейонсе вызывает интерес к черным исполнителям в кантри-музыке

Шоу-бизнес

Новый альбом Бейонсе "Act II: Cowboy Carter" вызывает волнение в мире кантри-музыки и привлекает внимание к черным исполнителям. Хотя сама певица утверждает, что альбом не является кантри, его влияние на жанр неоспоримо.

Фото: инстаграм аккаунт Бейонсе Жизель Ноулз-Картер

В альбоме присутствуют черные исполнители, такие как Таннер Аделл, Уилли Джонс, Тиера Кеннеди, Линда Мартелл, Рейна Робертс, Бриттни Спенсер и альт-кантри-исполнитель Шабузи.

Кантри-группа The BoykinZ из пригородов Атланты и исполнитель RVSHVD также получили признание благодаря вниманию, обращенному к черным артистам в кантри-музыке. Ашли Эмбер, участница реалити-шоу "My Kind of Country", также получила большую видимость, выражая важность вмешательства Бейонсе в жанр кантри-музыки для людей цвета кожи.