Максим Галкин* загрустил по работе на российском телевидении: с благодарностью вспоминаю

Максим Галкин* ностальгирует по временам, когда вёл передачу "Лучше всех" на российском ТВ

Максим Галкин* погрузился в светлые воспоминания из прошлого, когда он вёл передачу о талантливых детях "Лучше всех" на российском ТВ.

Фото: Инстаграм Максима Галкина

Галкин* опубликовал фрагмент передачи "Лучше всех", где он был телеведущим.

"С большой благодарностью вспоминаю годы работы на лучшей программе нашего ТВ. С удовольствием пересматриваю фрагменты, и буду некоторые здесь публиковать", — написал шоумен в своём Инстаграм**.

Супруг Аллы Пугачёвой вспомнил всех своих коллег с телепередачи и передал им пламенный привет.

Сейчас передачу "Лучше всех" ведёт Жанна Бадоева, однако зрители признают, что Галкину лучше удавалось роль телеведущего данной ТВ-программы.

Ранее Максим Галкин вспомнил свой огород в деревне Грязь Московской области.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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