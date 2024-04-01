Максим Галкин* загрустил по работе на российском телевидении: с благодарностью вспоминаю

Максим Галкин* погрузился в светлые воспоминания из прошлого, когда он вёл передачу о талантливых детях "Лучше всех" на российском ТВ.
Галкин* опубликовал фрагмент передачи "Лучше всех", где он был телеведущим.
"С большой благодарностью вспоминаю годы работы на лучшей программе нашего ТВ. С удовольствием пересматриваю фрагменты, и буду некоторые здесь публиковать", — написал шоумен в своём Инстаграм**.
Супруг Аллы Пугачёвой вспомнил всех своих коллег с телепередачи и передал им пламенный привет.
Сейчас передачу "Лучше всех" ведёт Жанна Бадоева, однако зрители признают, что Галкину лучше удавалось роль телеведущего данной ТВ-программы.
Ранее Максим Галкин вспомнил свой огород в деревне Грязь Московской области.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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