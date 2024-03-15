FKA Twigs раскрыла шокирующие подробности разрыва с Шайей Лабафом: что она рассказала в интервью?

Певица FKA Twigs, обвинившая бывшего бойфренда Шайю Лабафа в сексуализированном и физическом насилии в 2020 году, появилась на обложке британского Vogue, где рассказала о болезненном разрыве с актером.
Она призналась, что ожидала, что разрыв будет проходить по обычной схеме, но вместо этого оказался невероятно сложным и оставил глубокий след на ее психике. Теперь тело певицы реагирует острее на изменения в ее эмоциональном состоянии.
Ранее она назвала отношения с Лабафом худшими в своей жизни и обвинила его в сознательной передаче заболевания, передающегося половым путем.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.