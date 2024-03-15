FKA Twigs раскрыла шокирующие подробности разрыва с Шайей Лабафом: что она рассказала в интервью?

FKA Twigs рассказала о болезненном разрыве с Шайей Лабафом: "Это не похоже на любой другой разрыв"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица FKA Twigs, обвинившая бывшего бойфренда Шайю Лабафа в сексуализированном и физическом насилии в 2020 году, появилась на обложке британского Vogue, где рассказала о болезненном разрыве с актером.

Фото: Wikipedia by Bobo Boom is licensed under CC BY 2.0

Она призналась, что ожидала, что разрыв будет проходить по обычной схеме, но вместо этого оказался невероятно сложным и оставил глубокий след на ее психике. Теперь тело певицы реагирует острее на изменения в ее эмоциональном состоянии.

Ранее она назвала отношения с Лабафом худшими в своей жизни и обвинила его в сознательной передаче заболевания, передающегося половым путем.