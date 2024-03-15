Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну: вы удивитесь выбору

На пресс-конференции, посвященной выходу нового фильма, российский актер Игорь Петренко ответил на вопросы журналистов о воспитании своих детей. Артист поделился, что его дочери пока слишком малы для просмотра исторических картин, поэтому они смотрят вместе сказки и мультфильмы.
Он также рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией он проводит меньше времени с семьей, и поэтому его старший сын Матвей уже начал самостоятельно выбирать фильмы для просмотра, следуя рекомендациям отца.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.