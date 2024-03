Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола

Принцесса Кейт Миддлтон устала об пристального общественного внимания, бесконечных скандалов и интриг, поэтому хочет отречься от королевских обязанностей. Об этом изданию RADAR сообщил инсайдер, близкий к семье.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain