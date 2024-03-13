Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола

Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон устала об пристального общественного внимания, бесконечных скандалов и интриг, поэтому хочет отречься от королевских обязанностей. Об этом изданию RADAR сообщил инсайдер, близкий к семье.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Такое решение королевской особы сильно ударило по ее взаимоотношениям с мужем, принцем Уильямом. Он обвинил супругу в том, что она угрожает стабильности монархии.

Один из придворных чиновников заявил, что Кейт Миддлтон не приняла окончательного решения о своей судьбе, но постоянное давление сильно сказалось на физическом и моральном состоянии принцессы.

"Она провела несколько недель, скрываясь от внимания общественности после операции, и это только укрепило ее решимость бросить все то, что угнетает ее уже много лет", — добавил источник.

Поклонники уверены, что такие заявления неких источников не больше чем бред, так как Кейт Миддлтон после операции так и не появилась на публике.

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