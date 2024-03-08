Стало известно, что думают на фронте про Аллу Пугачеву

Российский актер Никита Джигурда в беседе с "МК" рассказал, что бойцы российской армии, находящиеся на фронте, лояльно относятся к провокациям со стороны певицы Аллы Пугачевой.
При этом военнослужащие критикуют мужчин, например, к тому же Филиппу Киркорову отношение более жесткое.
"В отношении Аллы Борисовны грязи в комментариях светских диванных мыслителей больше, чем у ребят на передовой! Это я могу вам сказать абсолютно точно", — заявил артист.
Недавно Алла Пугачева заявила, что "нормальные люди возвращаться не собираются" — таким образом она ответила на слова музыканта Стаса Михайлова, заявившего, что уехавшие артисты "вернуться и будут целовать ноги".
В настоящее время в публичном поле все чаще звучат призывы признать Аллу Пугачеву иноагентом.
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