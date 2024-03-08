Анна Семенович в новом образе взбудоражила фантазии фанатов

Российская певица Анна Семенович преобразилась ради одного выступления. Свой новый образ она показала в соцсетях.
Для номера она использовала накладку на волосы — ее цвет стал более белым и появилась челка. Но уже через несколько номеров она ее сняла.
Поклонники с восторгом отнеслись к непривычному образу звезды, а сама она задумалась над тем, чтобы использовать его на постоянной основе.
Анна Семенович — бывшая солистка группы "Блестящие". В январе она отправилась в отдых на Мальдивы в компании возлюбленного, которого тщательно скрывает от публики — по ее словам, мужчина не из мира шоу-бизнеса.
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