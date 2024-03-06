Певец Стас Михайлов ударил Сергея Шнурова по лицу за обидную рифму к имени Стас

Певец Стас Михайлов объяснил, почему полез в драку с певцом Сергеем Шнуровым.
Стас Михайлов стал гостем шоу Василия Вакуленко (рэпера Басты). Один из зрителей поинтересовался у кумира женщин, какая самая популярная рифма к имени Стас.
"Как-то попробывал пошутить Шнур. Он закончил тем, что я ему дал по морде, и на этом закончилось. Если в эту сторону, поэтому лучше даже не надо. Кому что слышится", — объяснил артист.
Рэпер Баста предложил свою рифму к имени артиста. Он считает, что хорошей рифмой будет слово спас.
Ранее Алла Пугачёва нецензурно обозвала Стаса Михайлова за призыв к уехавшим артистам ползти назад на коленях и целовать России ноги.
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