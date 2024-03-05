Фурор на Неделе Моды: Лариса Долина в 68 лет взорвала подиум в утягивающем костюме кошки

На Неделе Моды в Москве Лариса Долина вызвала настоящий фурор, выступая на показе в утягивающем комбинезоне кошки. 68-летняя певица впечатлила публику своими изящными движениями на 10-сантиметровых шпильках, словно лебедь.
Костюм с зеркалами в цветах российского флага подчеркнул ее изгибы и вызвал восторженные реакции зрителей. Поклонники описывают выступление Долины как фееричное и уверенное, а фотографии и вспышки камер добавили драматизма ее образу.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.