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Фурор на Неделе Моды: Лариса Долина в 68 лет взорвала подиум в утягивающем костюме кошки

Лариса Долина вышла на подиум с российским триколором

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Шоу-бизнес

На Неделе Моды в Москве Лариса Долина вызвала настоящий фурор, выступая на показе в утягивающем комбинезоне кошки. 68-летняя певица впечатлила публику своими изящными движениями на 10-сантиметровых шпильках, словно лебедь.

Лариса Долина вышла на подиум с российским триколором
Фото: Wikipedia by Роман Горелов is licensed under CC BY-SA 3.0

Костюм с зеркалами в цветах российского флага подчеркнул ее изгибы и вызвал восторженные реакции зрителей. Поклонники описывают выступление Долины как фееричное и уверенное, а фотографии и вспышки камер добавили драматизма ее образу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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