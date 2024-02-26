Глава ФПБК Бородин высказался об отношении участников СВО к Киркорову

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил о негативном отношении участников СВО к Филиппу Киркорову, передаёт НСН. Он отметил, что народного артиста не простили за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой.
Бородин вспомнил, как ему позвонил командир ВС РФ, который находится в Авдеевке и заявил, что поп-короля в ДНР никто не ждёт и не "переваривает".
Однако общественный деятель признал, что исполнителя всё же вернули в эфиры.
"Кто наверху принял решение и руководители НТВ… К ним, наверное, будут вопросы от ребят, которые вернутся, когда закончится спецоперация", — отметил он.
Напомним, что участниками "голой" вечеринки также стали Дима Билан, Лолита, Ксения Собчак.
Ранее Киркоров приехал в ДНР, чтобы "отмыться" после участия в пресловутом мероприятии. Он выступил перед ранеными военнослужащими и привёз гуманитарную помощь. Но тут же спровоцировал скандал тем, что исполнил песню украинской певицы.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.