Глава ФПБК Бородин высказался об отношении участников СВО к Киркорову

Бородин проинформировал, почему участники СВО "не переваривают" певца Киркорова

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Глава ФПБК Виталий Бородин заявил о негативном отношении участников СВО к Филиппу Киркорову, передаёт НСН. Он отметил, что народного артиста не простили за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Бородин вспомнил, как ему позвонил командир ВС РФ, который находится в Авдеевке и заявил, что поп-короля в ДНР никто не ждёт и не "переваривает".

Однако общественный деятель признал, что исполнителя всё же вернули в эфиры.

"Кто наверху принял решение и руководители НТВ… К ним, наверное, будут вопросы от ребят, которые вернутся, когда закончится спецоперация", — отметил он.

Напомним, что участниками "голой" вечеринки также стали Дима Билан, Лолита, Ксения Собчак.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, чтобы "отмыться" после участия в пресловутом мероприятии. Он выступил перед ранеными военнослужащими и привёз гуманитарную помощь. Но тут же спровоцировал скандал тем, что исполнил песню украинской певицы.