Сергей Лазарев показал счастливую "диско-бабушку" из Сыктывкара в новой квартире: осталось прописать

Сергей Лазарев решил жилищные проблемы "диско-бабушки" из Сыктывкара

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился фото Лидии Уляшевой, которую назвают "диско-бабушкой". Попавшей в трудную жизненную ситуацию женщине нашли новую квартиру.

Фото: Инстаграм Лазарева

Лазарев показал счасливую "диско-бабушку", сидящую за столом в новом жилье. Певец рассказал, что Лидия Уляшева уже обживается в новой квартире, в котором есть мебель, бытовая техника и телевизор, о котором мечтала женщина.

Артист объяснил, что поиски жилья затянулись, так как "диско-бабушка" озвучивала свои предпочтения по району проживания и этажу.

"И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать бабушку в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал. (надеюсь, что соответствующие службы и администрация, наконец-то, откликнутся)" — написал Лазарев в Инстаграм*.

Лазарев объяснил, что не ждёт похвалы за этот поступок, а желает, чтобы все порадовались за Лидию Уляшеву.

"Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!" — дал рекомендации певец.

Ранее Андрей Малахов объяснил Лазареву, что он не "приватизировал" диско-бабушку.

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