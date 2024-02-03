Сергей Шнуров неожиданно появился в шоу "Голос": ты не будешь у меня в команде

Сергей Шнуров ввёл в заблуждение членов жюри, став участником шоу "Голос".
Сергей Шнуров неожиданно вернулся на российское телевидение, а именно в шоу "Голос".
Солист группы "Ленинград" спел в рамках слепого прослушивания свою песню "Терминатор". Члены жюри были не готовы к появлению на проекте Шнурова. Они повернулись к исполнителю и были удивлены присутствием звезды.
Особенно был шокирован Владимир Пресняков.
"Серега, какой облом! Ты не будешь у меня в команде… какой облом. Я подумал, что молодой кекс какой-то такой крутой выступает!", — признался Пресняков.
Ранее Сергей Шнуров опроверг новости о своём переезде в Германию.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.