Сергей Шнуров неожиданно появился в шоу "Голос": ты не будешь у меня в команде

Шнуров выступил в шоу "Голос": "Серёга, какой облом"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ввёл в заблуждение членов жюри, став участником шоу "Голос".

Фото: ВК-аккаунт Шнурова

Сергей Шнуров неожиданно вернулся на российское телевидение, а именно в шоу "Голос".

Солист группы "Ленинград" спел в рамках слепого прослушивания свою песню "Терминатор". Члены жюри были не готовы к появлению на проекте Шнурова. Они повернулись к исполнителю и были удивлены присутствием звезды.

Особенно был шокирован Владимир Пресняков.

"Серега, какой облом! Ты не будешь у меня в команде… какой облом. Я подумал, что молодой кекс какой-то такой крутой выступает!", — признался Пресняков.

Ранее Сергей Шнуров опроверг новости о своём переезде в Германию.