Максим Галкин* рассказал, что в Индонезии ему прямо объяснили, почему он не может провести в их стране концерт.
Запланированный на 27 января концерт шоумена в Индонезии сорвался. Супруг Аллы Пугачёвой объяснил, что точно знает причины случившегося.
"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", — рассказал шоумен.
Он заверил, что оформил документы правильно, однако в Индонезии были составлены "чёрные списки" с именами артистов.
Ранее писатель Захар Прилепин объяснил, что проблемы у Галкина в Индонезии и Казахстане вызваны стараниями российских спецслужб.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.