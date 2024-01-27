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Галкин* уверен, что его не впустили в Индонезию по просьбе российских властей

Галкин* рассказал о проблемах в Индонезии: виновато правительство РФ

0:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин* рассказал, что в Индонезии ему прямо объяснили, почему он не может провести в их стране концерт.

Галкин* рассказал о проблемах в Индонезии: виновато правительство РФ
Фото: kleo.ru

Запланированный на 27 января концерт шоумена в Индонезии сорвался. Супруг Аллы Пугачёвой объяснил, что точно знает причины случившегося.

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", — рассказал шоумен.

Он заверил, что оформил документы правильно, однако в Индонезии были составлены "чёрные списки" с именами артистов.

Ранее писатель Захар Прилепин объяснил, что проблемы у Галкина в Индонезии и Казахстане вызваны стараниями российских спецслужб.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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