Адвокат блогера Сергея Косенко сделал заявление после сообщений о том, что блогера разыскивают

Адвокат Сергея Косенко сделал заявление после сообщений о том, что блогера разыскивают в России

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В свежей информации появилась информация о том, что блогера Сергея Косенко разыскивают приставы из-за задолженности по аренде земли под бизнес-центр в Москве. Однако адвокат Сергея — Сергей Жорин, опроверг эту информацию в своем телеграмм-канале и заявил, что нет никаких долгов, а также нет розыска со стороны судебных приставов. В своем заявлении он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и предоставил скриншот с официального сайта ФССП в подтверждение отсутствия долгов.

Фото: Фото: Telegram-канал Сергея Жорина by Сергей Косенко

Жорин призывает всех желающих убедиться в этом, посетив официальный сайт Службы судебных приставов.

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