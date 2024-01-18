В свежей информации появилась информация о том, что блогера Сергея Косенко разыскивают приставы из-за задолженности по аренде земли под бизнес-центр в Москве. Однако адвокат Сергея — Сергей Жорин, опроверг эту информацию в своем телеграмм-канале и заявил, что нет никаких долгов, а также нет розыска со стороны судебных приставов. В своем заявлении он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, и предоставил скриншот с официального сайта ФССП в подтверждение отсутствия долгов.
Жорин призывает всех желающих убедиться в этом, посетив официальный сайт Службы судебных приставов.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.