Супруг Цыгановой отметил, что хочет видеть певицу на одной сцене с SHAMAN

Продюсер Вадим Цыганов мечтает о дуэте Шаман и Вики Цыгановой на сцене

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский продюсер Вадим Цыганов в интервью с "Вечерней Москвой" выразил свое желание увидеть на одной сцене певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супругу Вики Цыганову. Цыганов признался, что считает SHAMAN одним из главных открытий отечественной музыкальной сцены, и отметил, что артист еще имеет многое впереди, и его творчество с годами станет более зрелым.

Фото: личный аккаунт инстаграм Вадим Цыганов

Продюсер подчеркнул, что SHAMAN сегодня является объектом внимания в России, и у Вики Цыгановой есть желание выступать на одной сцене с теми, кто поет о России и любит свою страну. Он выразил идею о совместном исполнении песни "Вагнер" SHAMAN и Вики, подчеркивая, что она является символом спецоперации и регулярно выступает для российских солдат в зоне СВО.