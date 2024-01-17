Супруг Цыгановой отметил, что хочет видеть певицу на одной сцене с SHAMAN

Российский продюсер Вадим Цыганов в интервью с "Вечерней Москвой" выразил свое желание увидеть на одной сцене певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супругу Вики Цыганову. Цыганов признался, что считает SHAMAN одним из главных открытий отечественной музыкальной сцены, и отметил, что артист еще имеет многое впереди, и его творчество с годами станет более зрелым.
Продюсер подчеркнул, что SHAMAN сегодня является объектом внимания в России, и у Вики Цыгановой есть желание выступать на одной сцене с теми, кто поет о России и любит свою страну. Он выразил идею о совместном исполнении песни "Вагнер" SHAMAN и Вики, подчеркивая, что она является символом спецоперации и регулярно выступает для российских солдат в зоне СВО.
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