Модель Белла Хадид вернулась к работе после тяжелой болезни и снялась для журнала

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Прошлый год оказался для супермодели Беллы Хадид трудным, так как модель вынуждена была сделать перерыв в карьере из-за обострения болезни Лайма, с которой она борется с 2012 года. Это привело к тому, что звезда пропустила несколько недель модных показов и отказалась от множества рекламных контрактов. Тем не менее, судя по всему, Белла намерена активно вернуться в модельный мир.

Фото: Личный аккаунт Беллы Хадид в Instagram by Белла Хадид

О своем возвращении модель решила рассказать с помощью четырех обложек журнала Perfect. Редакторы поздравили ее с возвращением. Поклонники в комментариях выражают свои поздравления и комплименты. Некоторые признаются, что не верили в возможность возвращения Беллы после виденных ранее фотографий из больницы. Другие отмечают, что модель выглядит прекрасно, даже на случайных снимках папарацци.

В последнее время появились слухи о возможной пластической операции по увеличению груди у Беллы Хадид. На обложках журнала также обсуждают ее внешность, и некоторые фолловеры предполагают, что модель может что-то утаивать от публики.

Миллионы на одежде. Успешный бренд на WB: миф или реальность?